Ümraniyespor karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyetle Galatasaray derbisi öncesi kritik bir virajı aşan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.Şenol Güneş'in ikinci dönemi hem takım için hem de taraftarlar için çok iyi başladı. Güneş'in yönetiminde yepyeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta yakalanan 9 maçlık yenilmeme serisi, takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, futbolcuların taktik sisteme alışması ve kazanılan özgüven taraftarlara güven aşılıyor. Öte yandan hem teknik heyette hem de takımda moraller üst seviyede. Her bir galibiyet ve yenilmeden ilerlenen yol Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde keyifleri artırıyor.Tüm bu olumlu gelişmelerin ışığında Beşiktaş'ta 30 Nisan Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine gözler çevrildi. Ligde çok önemli bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlılarda tek konsantrasyon derbi hazırlıkları olacak. 9 maçtır kaybetmeyen ve artık zirvede ilk 3 takımdan biri olan Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk mücadelesine yeniden şekil vermek istiyor.