Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi yakalanan hava gözlerden kaçmıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı 9 maçlık yenilmeme serisi, takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, taktik sistemin oturması ve kazanılan özgüvenle taraftarına güven veriyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 'Güneş'li günler!
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24 Nisan 2023 09:34
Ümraniyespor karşısında elde edilen 2-0'lık galibiyetle Galatasaray derbisi öncesi kritik bir virajı aşan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

MORALLER ÜST SEVİYEDE

Şenol Güneş'in ikinci dönemi hem takım için hem de taraftarlar için çok iyi başladı. Güneş'in yönetiminde yepyeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta yakalanan 9 maçlık yenilmeme serisi, takım içerisindeki arkadaşlık ortamı, futbolcuların taktik sisteme alışması ve kazanılan özgüven taraftarlara güven aşılıyor. Öte yandan hem teknik heyette hem de takımda moraller üst seviyede. Her bir galibiyet ve yenilmeden ilerlenen yol Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde keyifleri artırıyor.

GÖZLER DERBİYE ÇEVRİLDİ

Tüm bu olumlu gelişmelerin ışığında Beşiktaş'ta 30 Nisan Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine gözler çevrildi. Ligde çok önemli bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlılarda tek konsantrasyon derbi hazırlıkları olacak. 9 maçtır kaybetmeyen ve artık zirvede ilk 3 takımdan biri olan Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk mücadelesine yeniden şekil vermek istiyor. 

 
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