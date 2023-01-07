Beşiktaş'ta Güneş'in büyük kararsızlığı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa karşısında sol stoperde görev vereceği isim için kararsızlık yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güneş'in büyük kararsızlığı
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07 Ocak 2023 10:30
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlığı atlattı ve hafta başından itibaren takıma dahil oldu.

Faslı futbolcu, Kasımpaşa maçında görev alabilmek için özverili bir çalışma gerçekleştirirken teknik heyeti de kararsızlığa sevk etti.

Teknik direktör Şenol Güneş bugün oynanacak Kasımpaşa maçı özelinde Romain Saiss ile Tayyip Talha arasında sol stoper için tercih yapacak.

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