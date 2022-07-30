Beşiktaş'ta gündem yeniden Tolga Ciğerci

Geçirdiği sakatlık sonrası sahalardan yaklaşık 2-2.5 ay uzak kalacakyerine oyuncu bakan, yenidenile masaya oturdu.mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan 30 yaşındaki oyuncuyaönerildiği belirtildi.Brezilyalı başarılı futbolcu Josef'in sakatlık sonrasında 11'deki yerini alacağı düşünüldüğü için bu bölgeye yerli ve maliyeti düşük bir isim bakılıyordu. Tolga Ciğerci'nin iseistediği öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor. Oyuncu boşta olduğu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında kadroya katılacak. Buradaki en büyük sorun, mukavelenin süresi.Yönetim, Tolga Ciğerci ile uzun süreli bir sözleşme yapmak istemiyor. Ancak alınan bilgilere göre sözleşmeye opsiyon koyulacak. Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon belli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sene daha uzayacak. Tolga Ciğerci de opsiyondaki maç sayısını kabul ederse ardından taraflar resmi sözleşmeyi imzalayacak.