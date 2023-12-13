Beşiktaş'ta gündem yeniden Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta son oynanan derbi maçının ardından eleştiri oklarını üstüne çeken Rıza Çalmbay'ın yerine Sergen Yalçın'ın getirilmesi gündemde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gündem yeniden Sergen Yalçın
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13 Aralık 2023 12:30
Son güncelleme 13 Aralık 2023 12:31
Başkan Hasan Arat, Fenerbahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.

ROTA SERGEN YALÇIN

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir.

Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası olabilir.

LUGANO SON MAÇI OLABİLİR

Derbideki yenilgi ve oynanan futbol gelecek günler adına Rıza Çalımbay'a olan güveni tüketti. Yönetim, teknik direktör değişikliğini erken yapmak istiyor.

Çalımbay'ın opsiyonu pazar günü sona erecek. Ancak Rizespor maçının ertelenmesiyle yönetim daha fazla zaman kazandı.

Lugano maçının ardından Çalımbay ile yolların ayrılması ve yeni teknik direktör arayışlarının daha da hızlanması bekleniyor.

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