Beşiktaş'ta gündem yeniden Luuk de Jong

Beşiktaş'ta golcü listesine giren ve kiralama girişimlerinde bulunulantekrar listede bir numaraya çıktı. Sakatlığı nedeniyle geri plana itilen Hollandalı golcü; Diego Costa, Aleksandar Mitrovic, Chuba Akpom ve Willian Jose'de maliyetlerin yüksek olması, Rondon'un ise Çin'den henüz bonservisini alamaması nedeniyle yine değerlendirmeye alındı.En iyi ihtimalle 2-3 hafta içerisinde antrenmanlara başlaması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için "Bir süre idare ederiz" düşüncesiyle tekrar girişim sağlandı. Ancak siyah-beyazlıların bu transferde çok ciddi bir rakibi var: PSV Eindhoven...Santrforun yanı sıra forvet arkasında ve zaman zaman kanatlarda da oynayabilen De Jong'un da eski takımı PSV'de forma giymeye sıcak baktığı bildirildi.Sevilla'nın Temmuz 2019'da 12.5 milyon Euro bedelle PSV'den renklerine bağladığı oyuncu, İspanyol ekibinde 94 karşılaşmaya çıkarken 19 gol atıp, 5 asist kaydetti.