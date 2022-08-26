Beşiktaş'ta gündem yeniden Koray Günter

stoper çalışmalarını devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.Siyah-beyazlıların peşinde olduğutransfer olması planları değiştirdi. İtalyan ekibinin kadrosuna yeni bir stoper katması,yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Bu durumda Verona'nın Koray için istediği bonservis bedeline indirime gidebileceği ve Beşiktaş'ınbonservisle bu işi bitirebileceği belirtildi.