Beşiktaş'ta gündem yeniden Koray Günter

Beşiktaş'ta stoper çalışmalarını devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Isak Hien'in Verona'ya transfer olması planları değiştirdi. İtalyan ekibinin kadrosuna yeni bir stoper katması, Koray Günter'le yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Bu durumda Verona'nın Koray için istediği bonservis bedeline indirime gidebileceği ve Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bonservisle bu işi bitirebileceği belirtildi.
Siyah-beyazlıların peşinde olduğu Isak Hien'in Verona'ya transfer olması planları değiştirdi. İtalyan ekibinin kadrosuna yeni bir stoper katması, Koray Günter'le yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı. Bu durumda Verona'nın Koray için istediği bonservis bedeline indirime gidebileceği ve Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bonservisle bu işi bitirebileceği belirtildi.
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