Beşiktaş'ta gündem yeniden Elneny

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha transferi için tanıdık bir isim gündeme geldi.İngiliz basını, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin yeni sezonda Beşiktaş forması giyebileceğini yazdı. Mısırlı oyuncu, 2019-20 sezonunda da Siyah-Beyazlı formayı terletmişti.Bu sezon Arsenal ile 8 resmi maça çıkan Mısılı oyuncu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.