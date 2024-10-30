Beşıktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarını yapıyor.
Kadrodaki rotasyonu genişletmek isteyen siyah beyazlılar, özellikle kanat forvet oynayabilen bir ismi kadrosuna katmayı düşünüyor. Yaz döneminde Kartal'ın listesinde olan Angelo Gabriel, bir kez daha gündeme alınıyor. Chelsea'den Al Nassr'a 23 milyon euroya transfer olan Angelo'nun 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
KİRALIK TEKLİFİ GÜNDEMDE
Siyah-beyazlı takım, Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. Sezon başında Chelsea ile yine kiralama konusunda görüşen Beşiktaş, transfer için epey yol kat etmişti. Ancak Al Nassr'ın yüksek bedelli teklifi etkili olunca 19 yaşındaki genç yıldızın rotası Suudi Arabistan'a dönmüştü. Hücumda her iki kanatta oynayabilen ve sol ayağını etkili bir şekilde kullanan Angelo, forvet hattında da görev alabiliyor.
LİGDE 3 MAÇTA OYNADI
Angelo Gabriel, Suudi Arabistan Pro Lig'de bu sezon 3 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, 3 maçta 186 dakika süre aldı ve 1 gol attı. 19 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de 3 karşılaşmada 180 dakika şans buldu.
Beşiktaş'ta gündem yeniden Angelo Gabriel!
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadroya katmak istediği Angelo Gabriel'i yeniden gündemine aldı.
Beşıktaş, ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalarını yapıyor.
- 10:41 İki başkan "yasa dışı" bahis reklamı sebebiyle PFDK'de!
- 10:37 Jokic 29-18-16 yaptı, yine NBA tarihine geçti!
- 10:34 Immobile, 11 yıl sonra ilk kez bu kadar kötüydü!
- 10:08 Şenol Güneş, Trabzonspor'u Fenerbahçe'ye özel hazırlıyor
- 09:44 Beşiktaş, derbide Rashica'yı aradı!
- 09:31 Galatasaray hücumda şaha kalktı
- 09:27 Beşiktaş'ta rotasyon eksikliği can sıkıyor
- 09:18 Beşiktaş'ta gündem yeniden Angelo Gabriel!
- 09:07 Sebastian Szymanski, skorer kimliğini kaybetti
- 09:03 Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci çıkmazı çözülüyor
- 08:54 Davinson Sanchez, Kolombiya'da gündem oldu
- 08:33 Türkiye'de değişmeyen gündem hakemler!
- 08:33 Beşiktaş ve Arda Kardeşler gerçeği!
- 08:22 Trabzon'da forma En-Nesyri'nin
- 01:33 Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
- 01:24 Wolfsburg, Nuri Şahin'i 117. dakikada yıktı!
- 01:11 Sporting, 3 golle kupada yarı finalde!
- 00:41 Lider Napoli, Milan'ı San Siro'da üzdü!
- 00:38 Sarunas Jasikevicius: "Onları durdurmayı başardılar"
- 00:11 Halil Umut Meler yönetti, Al Ahly, Al Ain'i yendi!
- 00:05 Türk Telekom, Veolia Towers Hamburg'a boyun eğdi!
- 23:50 Milli halterciden Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya!
- 23:37 ÇBK Mersin, Tango Bourges Basket evinde mağlup etti!
- 23:29 Fenerbahçe Beko, Maccabi'ye şans tanımadı!
- 23:23 Tomislav Mijatovic: "Bu maçı telafi edeceğimizin sözünü veriyorum
- 23:09 Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yapıldı
- 22:56 Ronaldo penaltı kaçırdı, AL Nassr elendi!
- 22:44 Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!
- 22:29 Anadolu Efes, Barcelona'ya diş geçiremedi!
- 22:05 Beşiktaş, Wolves'a kaybetti!
- 21:55 VakıfBank, Bahçelievler'e set vermedi!
- 21:51 Fenerbahçe Opet, Villeneuve d'Ascq LM'ye şans tanımadı!
- 21:24 Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
- 21:15 Kadın milli takımımız, Ukrayna'ya elendi!
- 20:08 Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- 19:51 Konyaspor kupada 4 golle turladı!
- 19:39 Beşiktaş'tan tutuklanan Sezgin Gülnar için açıklama!
- 19:31 Süper Lig'de ayrılık açıklandı!
- 19:23 Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay cevap! Fenerbahçe'ye gönderme
- 19:08 Mehmet Topal kupada da hız kesmedi
- 18:52 Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!
- 18:36 Sporting açıkladı: Ruben Amorim için 10 milyon euro
- 18:21 Türk Hava Yolları, Beşiktaş'a set vermedi!
- 18:14 Eczacıbaşı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 4 sette mağlup etti!
- 18:05 Onur Göçmez: "Beşiktaş bunu unutmaz"
- 17:00 Tuğba Nur Koz, Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya
- 16:19 Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması
- 16:08 Kadın Milli Takımımız tarihi rövanşa çıkıyor
- 15:48 Serdal Adalı: "Galatasaray şaibedir"
- 15:29 Ankaragücü, kupada tur atladı!
- 15:29 Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Kardeşler için açıklama!
- 15:14 Bayern Münih'te Boey geri dönüyor
- 14:59 Sporting'te Amorim yerine Joao Pereira!
- 14:51 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa'da BAXI Ferrol'ü ağırlayacak
- 14:51 Beşiktaş, seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak
- 14:49 Vinicius Junior: "10 katını yapacağım"
- 14:32 Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!
- 14:23 Tekirdağ'da yüzücüler, Cumhuriyetin 101. yılında attı
- 14:20 Olimpos'ta Cumhuriyet kutlaması
- 13:54 Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü!
Wolfsburg, Nuri Şahin'i 117. dakikada yıktı!
Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!
Sporting açıkladı: Ruben Amorim için 10 milyon euro
Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması
Bayern Münih'te Boey geri dönüyor
Vinicius Junior: "10 katını yapacağım"
Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü!
Hakan Çalhanoğlu: "Inter dünyanın en iyi 5 takımından biri"
Arda Güler'den tarihi başarı!
Mario Balotelli resmen Genoa'da
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Beşiktaş'tan tutuklanan Sezgin Gülnar için açıklama!
-
2
Mikel Arteta'dan olay Mourinho cevabı!
-
3
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı!
-
4
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay cevap! Fenerbahçe'ye gönderme
-
5
Lider Napoli, Milan'ı San Siro'da üzdü!
-
6
Vinicius Junior: "10 katını yapacağım"
-
7
Sporting açıkladı: Ruben Amorim için 10 milyon euro
-
8
Türkiye'de değişmeyen gündem hakemler!
-
9
Wolfsburg, Nuri Şahin'i 117. dakikada yıktı!
-
10
Guardiola'dan Ballon d'Or açıklaması