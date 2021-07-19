Beşiktaş'ta gündem yeniden Akpom

Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen 25 yaşındaki Nijerya asıllı forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanması gündemde.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta gündem yeniden Akpom
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19 Temmuz 2021 12:55
Chuba Akpom
Chuba Akpom
PAOK
Ekonomik sorunlar ve limit nedeniyle transfer yapmakta zorlanan Beşiktaş'ta forvet takviyesi için gündeme gelen son isim Chuba Akpom oldu.

Takımda kalmayan Aboubakar'ın yerine tipik '9 numara' arayan siyah-beyazlılar Diego Costa'dan haber beklerken İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da forma giyen 25 yaşındaki Nijerya asıllı santrfora yöneldi. İngiliz medyası da Beşiktaş'ın Akpom pazarlığını doğruladı.

PATLAMA YAPAMADI

Futbola Arsenal altyapısında başlayan, İngiliz futbolunun gelecek vaat eden oyuncularından biri olarak gösterilen Akpom, kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Nijerya asıllı forvet; Hull, Brighton ve St. Truiden'de (Belçika) kiralık oynadı; Ağustos 2018'de Yunan ekibi PAOK'a gitti, Eylül 2020'de iddlesbrogh'ya transfer oldu. İngiliz ekibi ile sözleşmesi Haziran 2023'ta sona erecek Akpom'un satın alma opsiyonlu kiralanması gündemde. 

 


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