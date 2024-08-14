Beşiktaş'ta gündem sol bek ve kanat!

Sol bek ve kanat arayışındaki Beşiktaş, listesindeki Ajax'tan Sosa ve Atletico Madrid'den Correa için bastırıyor. Correa'nın alternatifi de Chelsea'den Angelo.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gündem sol bek ve kanat!
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14 Ağustos 2024 12:17
Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, iki transfer daha yapacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sol bek ve kanat takviyesi yapmayı planlayan Siyah-beyazlılar'ın gündeminde önemli isimler var.

SOL BEK VE KANAT GÜNDEMİ

Sol bek için Ajax'tan Hırvat futbolcu Sosa ön plana çıkarken, hücuma dönük kanat oyuncusu için de Atletico Madrid'den Arjantinli yıldız Correa için temaslar tüm hızıyla sürüyor.

Chelsea'nin 19 yaşındaki Brezilyalı sağ açığı Angelo ise alternatif olarak düşünülüyor. Correa'nın maliyetinin yüksek olması nedeniyle Angelo'nun 1 yıllık kiralanması gündemde.

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