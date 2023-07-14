Beşiktaş'ta gündem Saiss-Onana takası

Beşiktaş, orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü Jean Onana için Romain Saiss takasını kullanmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gündem Saiss-Onana takası
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14 Temmuz 2023 09:48
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 09:57
Beşiktaş, Lens'in orta saha oyuncusu Jean Onana için ayrılmak isteyen Romain Saiss'i takasta kullanmaya hazırlanıyor.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Fransız kulübünün kabul etmesi halinde Onana, Saiss karşılığında Beşiktaş'a transfer olacak.

Kamerunlu oyuncu geçen sezon Lens forması ile 23 maça çıkarken 7 kez de Kamerun Milli Takımı'nda görev yaptı. 

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