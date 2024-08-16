Beşiktaş, transfer dönemi boyunca sağ kanat için birçok isimle görüştü. Bu süre içerisinde; Angel Di Maria, Federico Chiesa, Angel Correa ve Pablo Solari listeye giren isimler olmuştu. Ancak söz konusu futbolcularla bir türlü anlaşma yapılamadı. Hâl böyle olunca Kara Kartal, alternatif isimler üzerine yoğunlaştı.
DANİMARKA'DAN LEREGER İDDİASI
Orta saha için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyu Lerager'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Deneyimli oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı haberin içerisinde yer aldı. Geçen sezon Devler Ligi'nde Galatasaray'a karşı da forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Genoa ve Bordeaux gibi takımların formasını giydi. Lerager, bu sezon ise 6 maçta 2 asist yaptı.
CHELSEA'DEN ANGELO LİSTEYE GİRDİ
Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Angelo'yu kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edildi.
15 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Fakat Siyah-Beyazlılar bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor. Bu doğrultuda genç futbolcunun, satın alma opsiyonu ile kiralanma ihtimali gündeme geldi. Chelsea, 2023 yılında genç oyuncuyu Santos'tan renklerine bağlamıştı. Mavililer, o dönem için Angelo'ya, tam 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
DANİMARKA'DAN LEREGER İDDİASI
Orta saha için takviye yapmak isteyen Beşiktaş, rotasını Danimarka'ya çevirdi. Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kara Kartal, Kopenhag forması giyen 31 yaşındaki oyuncuyu Lerager'i renklerine bağlamayı hedefliyor. Deneyimli oyuncunun da Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı haberin içerisinde yer aldı. Geçen sezon Devler Ligi'nde Galatasaray'a karşı da forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Genoa ve Bordeaux gibi takımların formasını giydi. Lerager, bu sezon ise 6 maçta 2 asist yaptı.
CHELSEA'DEN ANGELO LİSTEYE GİRDİ
Beşiktaş Yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin formasını giyen Angelo'yu kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edildi.
15 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Fakat Siyah-Beyazlılar bu rakamı ödemeye sıcak bakmıyor. Bu doğrultuda genç futbolcunun, satın alma opsiyonu ile kiralanma ihtimali gündeme geldi. Chelsea, 2023 yılında genç oyuncuyu Santos'tan renklerine bağlamıştı. Mavililer, o dönem için Angelo'ya, tam 15 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
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