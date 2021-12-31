Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong!

Sezon başında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Hollandalı forvet Luuk de Jong'un ismi bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta gündem Luuk de Jong!
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31 Aralık 2021 09:43
Aboubakar'dan sonra transfer edilen Michy Batshuayi'den sezonun ilk yarısında istediği performansı alamayan ve Belçikalı oyuncu sadece 6 gol attığı için forvete takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi Luuk de Jong'u yeniden gündemine aldı.

Sezon başında da istenen ancak ekonomik nedenlerden kadroya katılamayan 31 yaşındaki oyuncu Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanmıştı.

Barça'da bekleneni veremeyen Hollandalı'yı İspanyol ekibinin gönderme kararı aldığı belirtildi.

Bu gelişme sonrası Beşiktaş bir kez daha Luuk de Jong defterini açtı. İspanyol medyası Beşiktaş'ın De Jong'u tekrar istediğini belirtti.

Haberlerde PSV ile Beşiktaş'ın bu transfer için öne çıktığı iddiası yer aldı. Sezon başında Pjanic'i Barça'dan kiralayan Beşiktaş'ın bir kez daha Katalan ekibinin kapısını çalarak bu transferi bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.

Kartal'ın Pjanic'te olduğu gibi oyuncunun maaşının önemli bir bölümünü Barça'nın ödeyeceği bir formülle bu transferi noktalamak istiyor.


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