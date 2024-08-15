Beşiktaş'ta gündem Juan Bernat!

Beşiktaş, sol bek transferi için PSG'den Juan Bernat'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin sunduğu teklife göre Beşiktaş, Bernat için bonservis ücreti ödemeyecek.

Haber; Sabah
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Beşiktaş'ta gündem Juan Bernat!
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15 Ağustos 2024 08:42
Son güncelleme 15 Ağustos 2024 08:55
Beşıktaş'ın yeni sezon transfer hedeflerinden biri de sol bek bölgesi. Başkan Hasan Arat'ın, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile samimiyeti meyvelerini vermeye başladı.

Geçen Ocak ayında Braga'dan Al-Musrati'yi alan siyah beyazlılar şimdi de PSG'den Ndour'u kadrosuna kattı. Kartal'ın PSG'den bir yıldız isme daha imza attıracağı iddia edildi. Bu bağlamda PSG'den Beşiktaş'a Fransız kulübünden sürpriz bir öneri geldi. Luis Enrique tarafından kadro dışı bırakılan ve genç takımla idmanlara devam eden Bernat, Beşiktaş'a teklif edildi. Siyah beyazlıların da transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Geçen sezonu Benfica'da geçiren 31 yaşındaki sol bek için bir kaç hafta öncesine kadar Genoa ve Las Palmas takımlarının devrede olduğu iddia ediliyor. Valencia'dan Bayern Münih'e oradan da PSG'ye giden İspanyol Milli Takım oyuncusu için Al-Khelaïfi'nin Başkan Hasan Arat'a söz verdiği konuşuluyor. Bernat'ı ikna etmeleri durumunda Beşiktaş herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

PSG'nin 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki İspanyol sol bek 2023-24 sezonunda Portekiz ekibi Benfica ile toplam 7 maça çıkan Juan Bernat gol ve asist katkısı yapamadı.

 


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