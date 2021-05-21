Beşiktaş'ta Gudjufi'den Eljif Elmas beklentisi

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu olan Beşiktaş'ın yeni transferi 16 yaşındaki Makedonyalı genç oyuncu Gudjufi'nin maaş detaylarına ulaşıldı.



Geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve Makedonya Milli Takımı'nda alt yaş kategorilerinde forma giyen 2004 doğumlu sol kanat, 5 yıllık imza karşılığında 630 bin Euro kazanacak. İlk yılında aylık 8 bin Euro alacak.



ELJİF ELMAS ETKİSİ BEKLENİYOR



Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euro alacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe'nin 295 bin Euro'ya alıp, 17.5 milyon Euro'ya sattığı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Gudjufi'den de önemli bir gelir bekliyor.















