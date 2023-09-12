Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'da

Beşiktaş'ın yıldız santrforu Vincent Aboubakarlı Kamerun, bu akşam Burundi'yi mağlup etmesi halinde Afrika Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'da
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12 Eylül 2023 11:52
Beşiktaş'ın gözü bu akşam 22:00'da Kamerun ile Burundi arasında oynanacak Afrika Kupası C Grubu eleme maçında olacak...

Eğer Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar Ocak ile Şubat arasında yapılacak turnuvaya gidemeyecek.



SON 4 MAÇI KAZANAMADILAR

Son 4 milli maçını kazanamayan Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar ve arkadaşları Afrika Kupası'nın dışında kalacak...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.  

 
 

 

 

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