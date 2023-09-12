Beşiktaş'ın gözü bu akşam 22:00'da Kamerun ile Burundi arasında oynanacak Afrika Kupası C Grubu eleme maçında olacak...
Eğer Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar Ocak ile Şubat arasında yapılacak turnuvaya gidemeyecek.
SON 4 MAÇI KAZANAMADILAR
Son 4 milli maçını kazanamayan Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar ve arkadaşları Afrika Kupası'nın dışında kalacak...
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.
Eğer Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar Ocak ile Şubat arasında yapılacak turnuvaya gidemeyecek.
SON 4 MAÇI KAZANAMADILAR
Son 4 milli maçını kazanamayan Kamerun bu maçı kazanamazsa Aboubakar ve arkadaşları Afrika Kupası'nın dışında kalacak...
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.