Beşiktaş Yönetimi bir yandan takımı şampiyonluk yarışında tutmak isterken diğer yandan ise ara transferde kadroya yapılması planlanan takviyelerin üzerinde de çalışmalar yapıyor.
Teknik heyetle birlikte koordineli bir şekilde belirlenen isimler hakkında gerek ekonomik gerek ise karakter analizlerine başlayan Kartal, transferler için erken davranmayı hedefliyor.
Giovanni van Bronckhorst'un özellikle kanatlara transfer istemesinin ardından yönetim devre arasında mutlaka takviye yapma kararı aldı.
Teknik heyetle birlikte koordineli bir şekilde belirlenen isimler hakkında gerek ekonomik gerek ise karakter analizlerine başlayan Kartal, transferler için erken davranmayı hedefliyor.
Giovanni van Bronckhorst'un özellikle kanatlara transfer istemesinin ardından yönetim devre arasında mutlaka takviye yapma kararı aldı.