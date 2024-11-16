Beşiktaş'ta gözler sakatlarda

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kalarak milli araya liderin 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta gözler sakatlığı bulunan futbolculara çevrildi.
Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö ile Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ciro Immobile, tedavisinde sona yaklaşırken milli aranın ardından kadroya dönecek.
İtalyan golcünün Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçında kadroda olması hedeflenirken ilk 11'de olup olmayacağı ise son idmanların ardından netlik kazanacak.
Başakşehir maçının son 20 dakikasında oyuna giren Milot Rashica'nın da milli arada tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sakatlık riski oluşmaması için Kosova Milli Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı. Rashica'nın milli arada eksiklerini tam olarak kapatıp Göztepe maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynanan Malmö ile Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Ciro Immobile, tedavisinde sona yaklaşırken milli aranın ardından kadroya dönecek.
İtalyan golcünün Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe maçında kadroda olması hedeflenirken ilk 11'de olup olmayacağı ise son idmanların ardından netlik kazanacak.
Başakşehir maçının son 20 dakikasında oyuna giren Milot Rashica'nın da milli arada tam olarak hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Rashica, Beşiktaş Sağlık Heyeti'nin Kosova Milli Takımı Sağlık Heyeti ile yaptığı görüşmelerin ardından yeni bir sakatlık riski oluşmaması için Kosova Milli Takımı aday kadrosundan çıkarılmıştı. Rashica'nın milli arada eksiklerini tam olarak kapatıp Göztepe maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.