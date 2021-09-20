Beşiktaş'ta gözler Rosier ve Welinton'da

Beşiktaş'ta gözler Dortmund maçında dizinden sakatlanan Welinton ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiği için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Rosier'e çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Rosier ve Welinton'da
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20 Eylül 2021 10:53
Valentin André Henri Rosier
Valentin André Henri Rosier
Beşiktaş
Henüz sezon başı olmasına rağmen sakatlıklardan dolayı birçok oyuncusundan yararlanamayan Beşiktaş'ta gözler iki isme çevrildi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Antalyaspor maçında forma giyemeyen Valentin Rosier'in iki gün içinde tedavisinin tamamlanması ve Adana Demirspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.

Sol dizinde problem olan Welinton'un ise 10 gün kadar sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyordu. Ancak tedaviye olumlu cevap veren Brezilyalı stoperin, Adana Demirspor maçında az da olsa forma giyme ihtimali bulunuyor.  

 

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