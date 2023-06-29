Beşiktaş'ta gözler Redmond'da!

Beşiktaş'ın 3 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği Nathan Redmond, en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Redmond'da!
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29 Haziran 2023 11:14
Beşiktaş'ta tüm gözler Nathan Redmond'a çevrildi. İngiliz yıldızın en geç pazartesi gününe kadar kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüpten 3 yıllık yeni sözleşme teklifi alan ancak kısa süre sonra doğum yapacak eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle karar vermekte zorlanan Redmond'un Premier Lig'den bazı kulüplerle görüşmeleri devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun bu kulüplerle anlaşma sağlayamaması halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Redmond ve Saiss'in takımda kalması halinde 4-5 transfer yapacak. Redmond ve Saiss'in ayrılması durumunda 6-7 oyuncuyla kadroya takviye edilecek.

6 GOL 5 ASİST

Redmond, Beşiktaş formasını giydiği 28 maçta 6 gol ve 5 asist üretti.  

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