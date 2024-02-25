Beşiktaş'ta gözler Muçi'de!

İstanbulspor ile karşılaşacak'ta bu akşam gözler yeni transferde olacak.Forma giydiği iki maçta da performansıyla otoritelerden tam not olan, son oynanan ve 2-0 kazanılan Konyaspor maçında da uzaktan şutlarıyla sık sık kaleyi deneyen Beşiktaş'ın yeni transferi Muçi, bu akşam gol ya da gollerle galibiyette pay sahibi olmak istiyor.İlk 11'de sahaya çıkacak olan Arnavut orta saha, Legia Varşova'da bu sezon 9 gol kaydetti.Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.