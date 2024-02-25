Beşiktaş'ta gözler Muçi'de!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın 22 yaşındaki Arnavut yıldızı Ernest Muçi, İstanbulspor maçında gol ya da gollerle takımına katkı sağlamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta gözler Muçi'de!
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25 Şubat 2024 09:37
İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bu akşam gözler yeni transfer Ernest Muçi'de olacak.

Forma giydiği iki maçta da performansıyla otoritelerden tam not olan, son oynanan ve 2-0 kazanılan Konyaspor maçında da uzaktan şutlarıyla sık sık kaleyi deneyen Beşiktaş'ın yeni transferi Muçi, bu akşam gol ya da gollerle galibiyette pay sahibi olmak istiyor.

İLK 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

İlk 11'de sahaya çıkacak olan Arnavut orta saha, Legia Varşova'da bu sezon 9 gol kaydetti. 

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.




 
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