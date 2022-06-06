Beşiktaş'ta gözler Halil Akbunar'da

Kanat bölgesine bir tane Türk oyuncu arayışında olan Beşiktaş yönetimi, bu ismi Süper Lig ya da yurt dışındaki Türk pasaportlu oyuncuların içinden bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlılar bu nedenle gündemine sürpriz bir ismi aldı.



HALİL AKBUNAR GÜNDEMDE



Beşiktaş kurmaylarının Göztepe'den Halil Akbunar'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Süper Lig'e veda eden İzmir ekibinde takım kaptanının ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Göztepe yönetiminin kaynak arayışında olduğu için ideal tekliflere sıcak bakacağı belirtildi.



Göztepe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek 28 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda 34 müsabakada forma giydi. Halil Akbunar bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarına 7 gol pası verdi.







