Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisinde

Beşiktaş, Başakşehir beraberliğinin ardından pazartesi günü Galatasaray'la oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak. Sakatlıkları sebebiyle Başakşehir maçında görev yapamayan; Pjanic, Josef ve Vida'nın derbiye yetişmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisinde
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08 Mart 2022 09:15
Spor Toto Süper Lig 'de Başakşehir'le 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 28. haftayı 1 puanla kapattı. Kara Kartal, 29. hafta mücadelesinde pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başlayacak. Saat 11.00'de başlayacak idman, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Dün akşamki mücadelede sakatlık yaşayan Welinton ve Alex Teixeira'nın durumları, bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan sakatlıkları sebebiyle Başakşehir maçının kadrosunda yer almayan; Pjanic, Josef, Vida, N'Koudou ve Oğuzhan gibi isimlerden bazılarının derbide sahada olması bekleniyor. Pjanic, Josef ve Vida'nın, Aslantepe'de forma giymesi planlanıyor.

Sınırdakilerde sorun yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, dün akşamki maçın ardından takımdaki eksiklerle ilgili olarak, "Doktorlarla sürekli konuşuyoruz. Bazılarının tedavileri, bazılarının antrenmanları devam ediyor. İçlerinden Galatasaray maçında oynayabilecek oyuncular olacaktır. Beklentimiz bu yönde. Oynayacak seviyeye gelemeyecek oyuncularımız da olabilir" dedi. Öte yandan Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan; Larin, Rıdvan, Teixeira ve Welinton dörtlüsünden cezalı duruma düşen bir isim olmadı. 

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