Beşiktaş'ta gözler Erik ten Hag'da

Siyah-Beyazlılar'ın 10 numara transferi için hedefleri arasına; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Hannibal Mejbri de eklenmişti.
İLK TEKLİF YAPILDI
Menajer önerisi sonrasında 20 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan Kara Kartal, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunmuştu.
İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapan Beşiktaş Yönetimi, olumsuz yanıt alması sonrasında bu teklifi bedelsiz kiralama olarak güncellemişti. Ancak Kırmızı-Şeytanlar'ın bu öneriye de çok sıcak bakmadığı bildirildi.
GERİ PLANDA KALDI
Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın, Tunuslu yıldızın bu yaz Old Trafford'dan ayrılması konusunda kararsız olduğu kaydedildi.
Genç 10 numara, United'ın sezon öncesi maçlarında olumlu bir izlenim bıraksa da Mason Mount ve Sofyan Amrabat'ın transferleri sonrası geri planda kalmıştı. Kartal, Hollandalı teknik adamın vereceği kararı bekliyor.
İLK TEKLİF YAPILDI
Menajer önerisi sonrasında 20 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan Kara Kartal, İngiliz ekibiyle temaslarda bulunmuştu.
İlk etapta satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapan Beşiktaş Yönetimi, olumsuz yanıt alması sonrasında bu teklifi bedelsiz kiralama olarak güncellemişti. Ancak Kırmızı-Şeytanlar'ın bu öneriye de çok sıcak bakmadığı bildirildi.
GERİ PLANDA KALDI
Manchester United menajeri Erik ten Hag'ın, Tunuslu yıldızın bu yaz Old Trafford'dan ayrılması konusunda kararsız olduğu kaydedildi.
Genç 10 numara, United'ın sezon öncesi maçlarında olumlu bir izlenim bıraksa da Mason Mount ve Sofyan Amrabat'ın transferleri sonrası geri planda kalmıştı. Kartal, Hollandalı teknik adamın vereceği kararı bekliyor.