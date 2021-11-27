Beşiktaş'ta gözler Batshuayi'nin üzerinde

Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada gözler Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'de olacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Batshuayi'nin üzerinde
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27 Kasım 2021 13:51
Hatayspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığının ardından tedavi için Londra'ya giden Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu Chelsea Kulübü'nün sağlık heyetinin yoğun çabası sonrasında problemini atlatmıştı.

İngiltere'den İstanbul'a geldiğinde bu kez de soğuk algınlığı sorunu yaşayan Batshuayi, son olarak Ajax karşılaşmasında idman eksikliği bulunması sebebiyle yedek soyunmuştu. Oyuna sonradan dahil olan Belçikalı golcü, skora etki edememişti.

Deneyimli oyuncu, bu akşamki Giresunspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak. Bu sezon istikrar konusunda sıkıntılı bir görüntü sergileyen Batshuayi, bugün atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.


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