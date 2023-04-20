Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'da!

Ümraniyespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Vincent Aboubakar'a çevrildi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gözler Aboubakar'da!
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20 Nisan 2023 13:29
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Kaptan Cenk Tosun'un gelişiyle Vincent Aboubakar'ın da hücum hattında daha fazla alan bulması ve suskun kaldığı Trabzonspor müsabakası sonrası skorer kimliğini konuşturması bekleniyor.

Öte yandan kart cezasını Trabzonspor maçında tamamlayan Amir Hadziahmetovic de Ümraniyespor karşısında ilk 11'deki yerine geri dönecek.

6 GOL 1 ASİST

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 lig maçında 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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