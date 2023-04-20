Beşiktaş'ta Kaptan Cenk Tosun'un gelişiyle Vincent Aboubakar'ın da hücum hattında daha fazla alan bulması ve suskun kaldığı Trabzonspor müsabakası sonrası skorer kimliğini konuşturması bekleniyor.



Öte yandan kart cezasını Trabzonspor maçında tamamlayan Amir Hadziahmetovic de Ümraniyespor karşısında ilk 11'deki yerine geri dönecek.



6 GOL 1 ASİST



Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 lig maçında 6 gol attı ve 1 asist yaptı.





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