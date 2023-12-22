Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Hatayspor maçında takımın başında olacak isim netleşti.
Siyah-beyazlı takımı, 25 Aralık Pazartesi günü Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maça Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Serdar Topraktepe hazırlayacak.
Serdar Topraktepe ayrıca Beşiktaş'ın başında Hatayspor maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı takımı, 25 Aralık Pazartesi günü Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maça Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Serdar Topraktepe hazırlayacak.
Serdar Topraktepe ayrıca Beşiktaş'ın başında Hatayspor maçına çıkacak.