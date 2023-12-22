Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'de!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe olacak.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'de!
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22 Aralık 2023 12:16
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Hatayspor maçında takımın başında olacak isim netleşti.

Siyah-beyazlı takımı, 25 Aralık Pazartesi günü Hatayspor ile Mersin'de oynayacağı maça Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Serdar Topraktepe hazırlayacak.

Serdar Topraktepe ayrıca Beşiktaş'ın başında Hatayspor maçına çıkacak.

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