Beşiktaş'ta gollere altyapı damgası

Beşiktaş, Rize'de net bir skorla 3 puanı alırken gecenin yıldızı genç ismi Semih Kılıçsoy oldu. 18 yaşındaki forvet, 2 golle galibiyette büyük rol oynadı.
45'te Kartal'ın ikinci kendisinin ilk golünü atan Semih, ikinci devrenin hemen başında nefis bir şutla yine ağları havalandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu formu gibi istatistiğini de yükseltti. Genç yıldız adayı, forma giydiği son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 2-1 kazanılan Hatay sınavı sonrası 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını da tek golü kaydetmişti.
2. GOL ALTYAPI PATENTLİ
Semih, Cenk'in golünde de pası vedi. Böylece bu sezon forma giydiği toplam 12 karşılaşmada 5 gole ulaştı; ilk kez de asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın 2. golünde altyapıdan gelen isimler başroldeydi. Semih Kılıçsoy nefis bir şutla topu ağlara gönderirken gol pasını veren isim, bir başka altyapı patentli oyuncu Demir Ege Tıknaz'dı... 19 yaşındaki futbolcu da bu sezonki ilk asistini yapmış oldu.
45'te Kartal'ın ikinci kendisinin ilk golünü atan Semih, ikinci devrenin hemen başında nefis bir şutla yine ağları havalandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu formu gibi istatistiğini de yükseltti. Genç yıldız adayı, forma giydiği son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 2-1 kazanılan Hatay sınavı sonrası 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını da tek golü kaydetmişti.
2. GOL ALTYAPI PATENTLİ
Semih, Cenk'in golünde de pası vedi. Böylece bu sezon forma giydiği toplam 12 karşılaşmada 5 gole ulaştı; ilk kez de asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın 2. golünde altyapıdan gelen isimler başroldeydi. Semih Kılıçsoy nefis bir şutla topu ağlara gönderirken gol pasını veren isim, bir başka altyapı patentli oyuncu Demir Ege Tıknaz'dı... 19 yaşındaki futbolcu da bu sezonki ilk asistini yapmış oldu.