Beşiktaş'ta gollere altyapı damgası

Beşiktşa'ta 18'lik forvet Semih Kılıçsoy, 2 gol, 1 asistle geceye damga vurdu. Genç isim, üst üste 3 maç gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan bir diğer altyapı oyuncusu Demir Ege'de Semih'e asist yaparak bu sezonki ilk asistini kaydetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta gollere altyapı damgası
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10 Ocak 2024 08:35
Beşiktaş, Rize'de net bir skorla 3 puanı alırken gecenin yıldızı genç ismi Semih Kılıçsoy oldu. 18 yaşındaki forvet, 2 golle galibiyette büyük rol oynadı.

45'te Kartal'ın ikinci kendisinin ilk golünü atan Semih, ikinci devrenin hemen başında nefis bir şutla yine ağları havalandırdı. Siyah-beyazlı futbolcu formu gibi istatistiğini de yükseltti. Genç yıldız adayı, forma giydiği son 3 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 2-1 kazanılan Hatay sınavı sonrası 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını da tek golü kaydetmişti.

2. GOL ALTYAPI PATENTLİ

Semih, Cenk'in golünde de pası vedi. Böylece bu sezon forma giydiği toplam 12 karşılaşmada 5 gole ulaştı; ilk kez de asist yaptı. Öte yandan Beşiktaş'ın 2. golünde altyapıdan gelen isimler başroldeydi. Semih Kılıçsoy nefis bir şutla topu ağlara gönderirken gol pasını veren isim, bir başka altyapı patentli oyuncu Demir Ege Tıknaz'dı... 19 yaşındaki futbolcu da bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. 

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