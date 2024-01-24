Beşiktaş'ta golcüler sınıfta kaldı

Süper Lig'de Sintaş Yapı Pendikspor'a 4-0 kaybeden ve son olarak 10 kişili rakibi Adana Demirspor ile de 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor.
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakip ağları sarsmayı başaramadı.
Adana Demirspor karşısında Cenk Tosun'un etkisiz oyunu taraftarların tepkisini çekerken, genç yıldız isim Semih Kılıçsoy'un da bir şutu direkten döndü. Oyuna son dakikalarda dahil olan bir diğer golcü oyuncu Jackson Muleka da Beşiktaş'ın gol sorununa çare olamadı.
Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakip ağları sarsmayı başaramadı.
Adana Demirspor karşısında Cenk Tosun'un etkisiz oyunu taraftarların tepkisini çekerken, genç yıldız isim Semih Kılıçsoy'un da bir şutu direkten döndü. Oyuna son dakikalarda dahil olan bir diğer golcü oyuncu Jackson Muleka da Beşiktaş'ın gol sorununa çare olamadı.