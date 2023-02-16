Beşiktaş'ta gol sorununu Maxim çözecek

Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim'in gelmesiyle Beşiktaş, orta sahadaki çok önemli bir sorununu da çözmüş olacak.



Zira bu bölgede futbolcu eksikliğinden oynatılan İngiliz Dele Alli, bu sezon 12 maçta sadece 2 gol atarken, hiç asist yapamadı. Salih Uçan da aynı şekilde Beşiktaş'ın beklediği katkıyı vermekten uzak bir görüntü sergiliyor.



Alexandru Maxim ise Gaziantep FK formasıyla bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol atarken, 6 da asist yapma başarısı gösterdi. Takımının attığı 10 gole doğrudan katkıda bulundu.

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