Beşiktaş'ta gol problemine çözüm: Cenk Tosun

Beşiktaş, gol sıkıntısını eski kralı Cenk Tosun ile çözmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta gol problemine çözüm: Cenk Tosun
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29 Aralık 2021 12:50
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, hücum bölgesinde yaşanan problemi Cenk Tosun'la çözecek.

Geçirdiği uzun sakatlık sonrası, sezonu Everton'da tamamlamayı planlayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 maçta 7 dakika görev alırken bu durum fikrinin değişmesine neden oldu.

Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Kendisine her zaman kapımız açık" dediği Cenk'le anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Cenk'i ilk etapta 6 aylığına kiralamayı planlıyor. Daha sonra oyuncunun kendisiyle masaya oturulup, uzun vadeli mukavele yapılacak.

Maliyetleri düşük tutma adına kiralama bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Everton'la görüşmelere de başladı.


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