Beşiktaş'ta 'gol beklentisi' problemi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş, son 6 lig maçının dördünde ağları havalandıramadı. Fernando Santos öncesi 1.57 olan gol ortalaması da deneyimli teknik adamın yönetiminde maç başına 0.83'e geriledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 'gol beklentisi' problemi!
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14 Şubat 2024 13:23
Beşiktaş, Kayseri'den beraberlikle dönerken takımın hücum aksiyonlarının her geçen hafta zayıflaması en önemli eleştiri konusu oldu.

Siyah-beyazlılar ligin son 6 maçında yalnızca Karagümrük ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşarken; Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor ve Kayserispor'a karşı ağları havalandıramadı. Teknik direktör Fernando Santos'un temkinli oyun yerine hücum futboluna bir an önce geçiş yapıp, üretken bir takım ortaya çıkarması isteniyor. Kayserispor maçı özelinde yapılan en ciddi eleştirilerden biri de 10 numarasol kanat olarak alınan Ernest Muçi'nin, ilk maçında sağ kanatta oynatılması oldu.

GOL BEKLENTİSİ ORANI 1.04'E GERİLEDİ

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Kendisinden önce 19 maçta 30 kez rakip fileler havalandırılıp 1.57 maç başı gol ortalaması yakalanırken, Portekizli hoca döneminde 6 mücadelede yalnızca 5 gol sevinci yaşandı, ortalama da 0.83'te kaldı. Siyah-beyazlılarda son 5 maçın gol beklentisi ise 1.04 gibi düşük bir ortalamada kaldı. 

 
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