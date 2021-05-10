Beşiktaş'ta Gökhan Töre "riske edilmedi"

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sakatlanma riskinin yüksek görülmesi üzerine Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre 'riske edilmedi'
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10 Mayıs 2021 19:15
Beşiktaş'ın Karagümrük maçında kadroda yer almayan Gökhan Töre için siyah-beyazlı takımdan açıklama geldi.

Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sakatlık yaşama ihtimalinin yüksek görülmesi üzerine kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökhan Töre, yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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