Beşiktaş'ta bu sezon sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkan Gökhan Töre'nin kulüple sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.



Kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetimin, gelecek sezon TFF'nin Süper Lig 'de uygulayacağı ilk 11'de 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Gökhan Töre konusundaki kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.









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