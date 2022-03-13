Beşiktaş'ta Gökhan Töre kararı sezon sonu

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek bir diğer isimse Gökhan Töre... Yabancı sınırlamasının azalması nedeniyle yerli futbolcuları kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Gökhan Töre ile ilgili kararını sezon sonunda verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre kararı sezon sonu
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13 Mart 2022 12:56
Gökhan Töre
Gökhan Töre
Beşiktaş
Beşiktaş'ta bu sezon sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkan Gökhan Töre'nin kulüple sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Kadrosundan en az 12 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetimin, gelecek sezon TFF'nin Süper Lig 'de uygulayacağı ilk 11'de 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Gökhan Töre konusundaki kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

 

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