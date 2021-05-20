Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile devam

Siyah-Beyazlı ekip ile geçen sezon 1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalıyor...



Edinilen bilgiye göre, yıldız sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak.



Transfer sezonu açılır açılmaz, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.



Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti.



