Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile devam

Beşiktaş'ın sezon başında bir yıllık sözleşme imzaladığı Gökhan Töre'nin geleceği belli oldu.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre ile devam
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20 Mayıs 2021 09:12
Siyah-Beyazlı ekip ile geçen sezon 1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Töre, Beşiktaş'ta kalıyor...

Edinilen bilgiye göre, yıldız sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak.

Transfer sezonu açılır açılmaz, resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti.


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