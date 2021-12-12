Beşiktaş'ta Gökhan Töre 6 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Gökhan Töre, Kayserispor maçında kadroda yer aldı.

Haber; AA
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre 6 maç sonra kadroda
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12 Aralık 2021 19:24
Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Kayserispor maçında yedekler arasında yer aldı.

Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.


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