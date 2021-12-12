Beşiktaş'ta Gökhan Töre 6 maç sonra kadroda

Sakatlığı nedeniyle takımından uzun süre ayrı kalan Gökhan Töre, Beşiktaş'ın Kayserispor maçında yedekler arasında yer aldı.
Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı.
Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.
Sporting Lizbon maçında oynadıktan sonra sakatlık yaşayan Gökhan Töre, ligde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ile Borussia Dortmund karşılaşmalarını kaçırmıştı.
Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ile Güven Yalçın maça yedek başladı.