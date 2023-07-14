Beşiktaş'ta Glen Kamara gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Glen Kamara transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Daily Record'un haberine göre Glen Kamara, Rangers yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.
Rangers'ın yeni teknik direktör Michael Beale, oyuncu için 5 milyon euro'luk bir fiyat etiketi belirlendiğini açıkladı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Rangers'ta geçen sezon 35 maçın 18'inde ilk 11'de oynayan Kamara, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Daily Record'un haberine göre Glen Kamara, Rangers yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.
Rangers'ın yeni teknik direktör Michael Beale, oyuncu için 5 milyon euro'luk bir fiyat etiketi belirlendiğini açıkladı.
SEZON İSTATİSTİĞİ
Rangers'ta geçen sezon 35 maçın 18'inde ilk 11'de oynayan Kamara, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.