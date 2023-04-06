Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Giresunspor hazırlıkları sürüyor
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06 Nisan 2023 20:08
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü Bitexen Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Kurulan parkurlarda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, çift kale taktik maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını 7 Nisan Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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