HIEN GELECEK, MONTERO YA DA WELINTON YOLCU

TRANSFERE SICAK BAKIYORLAR

WELINTON'UN DEĞERİ VE PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da bazı oyuncularla yolların ayrılması gündemde. Siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Isak Hien ile imza aşamasına geldi. 4 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edilen oyuncunun gelişi sonrasında siyah-beyazlılarda ayrılık yaşanacak.Yönetim, Isak Hien transferinden sonra Welinton Souza veya Francisco Montero ile yollarını ayırmanın hesaplarını yapıyor. Transferde mali disiplin içinde hareket etmek isteyen siyah-beyazlılar, Welinton'u bonservisiyle birikte Montero'yu ise kiralık olarak göndermeyi planlıyor.Welinton'un El İttifak'a gitmeye sıcak baktığı, Montero'nun da tekliflere göre hareket edeceği belirtildi. 23 yaşındaki Montero'nun bonservisi 2021'de Atletico Madrid'den alınmıştı. Beşiktaş formasıyla toplamda 43 maça çıkan İspanyol futbolcu 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Montero'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Genç stoperin güncel piyasa değeri ise 2.7 milyon euro...Brezilyalı Welinton ise Kartal'a 2020 yazında Alanyaspor'dan transfer olmuştu. 33 yaşındaki deneyimli isim siyah-beyazlı formayla toplamda 71 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti. Welinton'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Tecrübeli defansın güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro olarak gösteriliyor.