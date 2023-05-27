Beşiktaş'ta gidecekler belli oluyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kararını verdiği bildirildi.
İŞTE O İSİMLER:
Bunlar arasında Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar'ın kiralık; Jackson Muleka ile Francisco Montero'nun ise kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi halinde bonservisle gönderebileceği belirtildi.
İŞTE O İSİMLER:
Bunlar arasında Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar'ın kiralık; Jackson Muleka ile Francisco Montero'nun ise kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi halinde bonservisle gönderebileceği belirtildi.