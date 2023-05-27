Beşiktaş'ta gidecekler belli oluyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamları dahilinde gidecek isimler belli olmaya başladı. Wellinton ve Dele Alli listenin başını çekiyorlar.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta gidecekler belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 13:00
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 13:02
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi bitecek olan Welinton, Maxim, N'Koudou, Dele Alli ve Atiba dışında da kontratı bulunan ancak kiralık ya da bonservisle gönderilebilir bulduğu isimlere dair kararını verdiği bildirildi.

İŞTE O İSİMLER:

Bunlar arasında Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar'ın kiralık; Jackson Muleka ile Francisco Montero'nun ise kulübün menfaatlerine uygun teklifler gelmesi halinde bonservisle gönderebileceği belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery