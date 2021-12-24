Beşiktaş'ta Ghezzal yine sahnede!

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Göztepe karşısında yine sahneye çıktı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ghezzal yine sahnede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2021 11:48
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Son olarak ligin 5. haftasında 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, dün akşam Göztepe karşısında yine sahneye çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 60. dakikada ceza sahasının dışından kaleci İrfan Can Eğribayat'ı avlamayı başardı.

Cezayirli yıldız, takımını öne geçiren golü kaydederken, 3 puanın mimarlarından biri oldu. Ghezzal, sahada kaldığı süre içerisinde hücumda takımın kilit ismi olmayı başardı. Bu arada Ghezzal'in 77'de kullandığı frikik, savunmaya çarptı ve direkte patladı. 

 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.