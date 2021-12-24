Beşiktaş'ta Ghezzal yine sahnede!

Son olarak ligin 5. haftasında 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, dün akşam Göztepe karşısında yine sahneye çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 60. dakikada ceza sahasının dışından kaleci İrfan Can Eğribayat'ı avlamayı başardı.



Cezayirli yıldız, takımını öne geçiren golü kaydederken, 3 puanın mimarlarından biri oldu. Ghezzal, sahada kaldığı süre içerisinde hücumda takımın kilit ismi olmayı başardı. Bu arada Ghezzal'in 77'de kullandığı frikik, savunmaya çarptı ve direkte patladı.











