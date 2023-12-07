Beşiktaş'ta Ghezzal seferberliği

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal seferberliği başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal seferberliği
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07 Aralık 2023 13:13
9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için seferberlik başlatıldı.

Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Cezayirli kanat oyuncusunun durumu yakından takip ediliyor.

ÇALIMBAY SÜREKLİ BİLGİ ALIYOR

Rıza Çalımbay'ın Ghezzal hakkında sağlık ekibinden de sürekli bilgi aldığı öğrenildi.



BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon ligde 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Rachid Ghezzal, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında forma giymişti. 

 
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