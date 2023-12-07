9 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal için seferberlik başlatıldı.
Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Cezayirli kanat oyuncusunun durumu yakından takip ediliyor.
ÇALIMBAY SÜREKLİ BİLGİ ALIYOR
Rıza Çalımbay'ın Ghezzal hakkında sağlık ekibinden de sürekli bilgi aldığı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon ligde 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Rachid Ghezzal, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında forma giymişti.
Sakatlıktan çıkan ve idmanlara başlayan Cezayirli kanat oyuncusunun durumu yakından takip ediliyor.
ÇALIMBAY SÜREKLİ BİLGİ ALIYOR
Rıza Çalımbay'ın Ghezzal hakkında sağlık ekibinden de sürekli bilgi aldığı öğrenildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon ligde 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Rachid Ghezzal, son olarak 1-0 kazanılan Başakşehir maçında forma giymişti.