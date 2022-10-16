Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de yer aldı.
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.
Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.
Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.
Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ