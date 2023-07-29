Beşiktaş'ta Ghezzal için önlem!

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı sakatlık sonrası formasından uzun süre uzak kalan Rachid Ghezzal'ın aynı sorunu yaşamaması için tüm önlemleri aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ghezzal için önlem!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2023 10:43
Beşiktaş'ta geçen sezon ayak parmağından yaşadığı sıkıntı yüzünden istikrarsız bir görüntü çizen Rachid Ghezzal'ın, yeni sezona da sorun şekilde başlaması kafaları karıştırdı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, ciddi bir sorununun olmadığını dile getirdiği Ghezzal'ın, bir kez daha benzer bir sorunu yaşamaması için hem sağlık ekibi hem de teknik heyet, tüm önlemleri almış durumda.

Cezayirli futbolcu, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta süre buldu. Ghezzal, bu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery