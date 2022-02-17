Beşiktaş'ta Ghezzal, geçen sezonu arıyor

Beşiktaş forması altında geçen sezon ligde yaptığı 17 asistle bu alanda Süper Lig'in en iyisi olmayı başaran Rachid Ghezzal, bu sezon ise geride kalan 25 haftada 1 asistle oynayarak beklentilerin çok altında kaldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal, geçen sezonu arıyor
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17 Şubat 2022 11:33
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performans sonrası yaz transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında Leicester City'den bonservisi alınan Rachid Ghezzal, bu sezon bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı.

Geçen sezon ligde verdiği 17 gol pası ile asist kralı olan Ghezzal, bu sezon ise gol yollarında aynı etkiyi yaratamadı. 2020-2021 sezonunu ilk 25 haftasında Süper Lig'de 10 asist yapma başarısı gösteren Cezayirli sol kanat oyuncusu, bu sezon ise aynı periyotta sadece 1 asist yapabildi.

Asist sayısında geçen sezonun bir hayli altında kalan Ghezzal, bu sezon 25 haftalık süreçte 1 asistin yanı sıra 3 kez ağları sarstı. 29 yaşındaki oyuncunun geçen sezona göre daha az gol katkısı vermesi ile ilgili taraftarlar arasında "Bonservisi alındıktan sonra düşüşe geçti" yorumları yapılmaya başlandı.

Ghezzal'ın asist sayısının geçen sezona göre düşük kalmasını ise bazı taraftarlar takımın golcüleri Batshuayi, Larin, Güven ve Kenan'ın formsuzluğuna bağladı.

Beşiktaş'ın 3 milyon Euro karşılığında renklerine bağladı Rachid Ghezzal'ın Siyah-Beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi buluyor.

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