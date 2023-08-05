Beşiktaş'ta Ghezzal endişesi

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sürekli sakatlanması endişe yaratıyor. Siyah-beyazlı takım, Cezayirli yıldızın sakatlık durumuna göre yeni bir sağ kanat transferi yapabilir.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal endişesi
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05 Ağustos 2023 14:02
Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana ve Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sakatlıklığı süren Rachid Ghezzal'ın takıma dönüşüne dair belirsizlik devam ettiği için oldukça dar olan kadro camiada endişe yaratmaya devam ediyor.

EKTRA BİR TRANSFER OLABİLİR

Özellikle bu sezon için çok umutlu olunan ve yeni transfer gözüyle bakılan Ghezzal'ın, daha ligler başlamadan yeniden sakatlanması ve önümüzdeki hafta idmanlara başlayacak olması, transfer stratejisini değiştirebilecek bir durum. Hücumcu olarak sadece Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılar, sağ forveti Ghezzal-Rebic olarak düşünüyordu. Ancak Ghezzal'ın, iyileşme ve form tutma anlamında beklentileri karşılamaması durumunda, transfer sezonu bitmeden sağ kanada ekstra bir takviyenin daha yapılması kaçınılmaz görünüyor.

CENK TOSUN SEVİNCİ

Takımla çalışmalara başlayan Cenk Tosun'un da 3'üncü tur listesine dahil edilmesi, hem futbolcu hem de takım için sevindirici bir haber oldu.

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