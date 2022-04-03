Beşiktaş'ta Ghezzal'e yeni görev

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'den daha fazla şut atmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ghezzal'e yeni görev
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03 Nisan 2022 11:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'den rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi.

Fransız teknik adam, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi. Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak.

BU SEZON 4 GOL, 4 ASİST

Bu sezon siyah-beyazlı ekipte 35 maça çıkan Ghezzal, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli yıldızın 4 tane de asisti bulunuyor.

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