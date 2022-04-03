Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal'den rakip kaleye daha fazla şut atmasını istedi.



Fransız teknik adam, şut kalitesini çok beğendiği Rachid Ghezzal'a bu özelliğini daha sık kullanması gerektiğini söyledi. Daha önce fazla şut çekmeyen, ağırlıklı olarak arkadaşlarına çizgiden pozisyonlar hazırlayan Cezayirli yıldız, yeni planda içeri kat edip, şut denemelerini artıracak.



BU SEZON 4 GOL, 4 ASİST



Bu sezon siyah-beyazlı ekipte 35 maça çıkan Ghezzal, 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli yıldızın 4 tane de asisti bulunuyor.





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