Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü. Yıldız futbolcunun, milli aradan sonra eski formunu yakalayacağı düşünülüyor.
Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.
Önceki günkü Sivasspor maçına yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.
MİLLİ ARADAN SONRA...
Milli arada eksiklerini kapatacak olan Cezayirli oyuncunun milli aradan sonra tam hazır olması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Deneyimli oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.
Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.
Önceki günkü Sivasspor maçına yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.
MİLLİ ARADAN SONRA...
Milli arada eksiklerini kapatacak olan Cezayirli oyuncunun milli aradan sonra tam hazır olması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Son iki sezonda sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan Ghezzal'ın Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Deneyimli oyuncunun kontratında uzatma opsiyonu da bulunuyor.