Beşiktaş'ta Geoffrey Kondogbia pazarlığı sürüyor!

Beşiktaş'ın bir süredir ilgilendiği Atletico Madrid'in orta sahası Geoffrey Kondogbia ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, siyah-beyazlılarla İspanyol ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için sıkı pazarlıkları sürdürdüğünü iddia etti. Tarafların anlaşma sağlayacağı ön görüldü.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Geoffrey Kondogbia pazarlığı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2023 13:59
Kısa süre önce adı hızlı bir şekilde Beşiktaş'la anılmaya başlanan Atletico Madrid'yi Geoffrey Kondogbia için İspanyol basınından yeni iddialar geldi.

Marca gazetesi, Atletico'nun kadrodan göndermek istediği 30 yaşındaki Afrikalı oyuncudan 5 milyon euro kazanmak istediğini yazarken "Ancak Beşiktaş sadece 2 milyon euro önerdi" ifadelerini kullandı.

Haberde İstanbul'da depremzedelere yardım için oynanan yardım maçında iki kulübün ilişkilerinin güçlendiğinin altı çizildi. "Bu yakın dostluk orta yolun bulunmasını sağlayabilir. Atletico indirim yapar, Türkler de biraz daha fiyat yükseltir" yorumu yapıldı. Ayrıca Atletico Madrid'in Kondogbia'yı kesinlikle elden çıkaracağı da yazıldı.

Şu anda 30 yaşında olan Kondogbia'nın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 14 milyon euro civarında gösteriliyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery