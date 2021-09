Beşiktaş'ta geniş kadro avantajı: Kulübe ve tribünde yıldızlar

127 milyon Euro'luk transfermarkt değeriyle Süper Lig 'in en kıymetli kadrosuna sahip olan Beşiktaş , Yeni Malatya mücadelesinde adeta gövde gösterisi yaptı. Dünyaca ünlü yıldızlar Pjanic, Batshuayi ve Teixeira'nın yanı sıra Ghezzal, Rosier, Vida gibi isimler 11'de maça başladı. Kulübede ise çok yetenekli oyuncular yer aldı. Mert Günok, Montero, N'Sakala, Welinton, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Oğuzhan, Güven Yalçın, Can Bozdoğan ve Gökhan Töre yedek beklerken, geçen sezonki şampiyonlukta kilit rol oynayan Larin ile Atiba da tribündeydi.Kanada Milli Takımı'ndan önceki gün dönen ve uzun yolculuğun ardından yorgun düşen ikili, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund mücadelesi düşünülerek Yeni Malatya kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlanan Vida'nın yerine Welinton'u sokarken, Teixeira devam edemeyince Can Bozdoğan girdi. İkinci yarıda ise Kenan, Mehmet Topal ve Gökhan Töre oyuna dahil oldu.